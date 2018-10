Snorfietsbezitters kunnen binnenkort subsidie aanvragen wanneer zij naar een schoner vervoermiddel overstappen. Het college hoopt dat dit bijdraagt aan een betere luchtkwaliteit in de stad.

Met de subsidieregeling wil Amsterdam snorfietsbezitters stimuleren over te stappen op schonere alternatieven, zoals de fiets of een elektrisch voertuig. De regeling is in lijn met het voornemen voor een uitstootvrije stad in 2025, meldt de gemeente.

Voor de subsidie wordt ruim 1,3 miljoen euro vrijgemaakt door het college.

Om de snorfiets minder aantrekkelijk te maken, moeten snorfietsers in onder andere Amsterdam, Utrecht en Den Haag vanaf volgend jaar ook verplicht met een helm op de rijbaan rijden.

Vanaf 1 januari 2019 kunnen Amsterdammers subsidie aanvragen voor een schoner vervoermiddel, onder voorwaarde dat ze op 1 augustus 2018 eigenaar waren van een snorfiets en het voertuig verkopen.