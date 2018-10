Boek en cultuur Werk Pools-Amerikaanse fotojournalist Chim te zien in JHM Het werk van de Pools-Amerikaanse fotograaf David Seymour, beter bekend als Chim, is vanaf vrijdag te zien in het Joods Historisch Museum (JHM) in Amsterdam. De joodse fotograaf (1911-1956) is een van de belangrijkste fotojournalisten van de twintigste eeuw.