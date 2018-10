De verkoopprijs van Amsterdamse woningen was in 2017 gemiddeld 4,9 procent hoger dan de vraagprijs. Dat is het grootste verschil tussen de verkoop- en vraagprijs in Nederland.

Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau Statistiek (CBS) en het Kadaster over heel 2017.

Na Amsterdam volgen Haarlem en Almere, met daarachteraan de gemeente Utrecht en de gemeente Groningen.

In 360 gemeenten betaalt de huizenkoper gemiddeld fors minder dan de vraagprijs. Bijvoorbeeld in Oldambt, Dongeradeel en Loppersum in het noorden van het land lag de verkoopprijs tot wel 6 procent onder de vraagprijs.