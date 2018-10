De oude grijperkraan 'het Paard van Noord' wordt volgende week weer opgebouwd en teruggeplaatst.

De kraan wordt op een speciaal fundament opgebouwd. "De cementkraan voert zijn oorspronkelijke functie misschien niet meer uit, maar in figuurlijke zin levert hij nu het cement tussen de wijken. De vereniging brengt mensen samen en verbindt buurten met elkaar", zegt voorzitter van de vereniging Paard van Noord en schrijver Bas Kok.

Deze vereniging werd opgezet door omwonenden die in 2014 op het idee kwamen om de kraan weer op te bouwen. Het Paard staat sinds 1969 in Noord. De kraan werd toen ingezet bij de overslag van zand en grind bij de Van Baarsen betonfabriek aan het Zijkanaal 1.

Daarvoor had hij dienst gedaan in Velsen waar hij in de jaren '60 werd gebruikt bij de overslag van kolen bij dezelfde firma. De betonfabriek in Noord werd in 1977 overgenomen door Mebin, zonder de kraan. Deze werd pas in 1982 erbij genomen.

De kraan werd vanaf die tijd ook weer gebruikt als betonkraan. Met het zand en grind dat door de kraan uit de schepen werd getakeld, zijn onder andere de wijken Banne, Nieuwendam-Noord en Molenwijk opgetrokken.

Kraan in 2008 gedemonteerd

Het Paard van Noord dankt zijn naam aan het harde werk dat hij verricht - een 'werkpaard'. Dit doet de kraan tot 2008 als de gemeente de kraan koopt en demonteert. De kraan wordt in het zand gelegd en er wordt eigenlijk niet meer naar omgekeken.

Tot een groep omwonenden in 2014 op het idee komt om de kraan weer op te bouwen. Er wordt zelfs een vereniging opgericht. Eén van de mensen die zich inzet voor het opbouwen van het Paard is Marcel van Baarsen, familie van de eigenaren van de oude betonfabriek. Nu is hij bedrijfsleider bij Smit's Bouwbedrijf.