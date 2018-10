De brandweer heeft in de nacht van dinsdag op woensdag omstreeks 4.00 uur op de Herengracht, ter hoogte van de Vijzelstraat in Amsterdam, een duikactie uitgevoerd. Het vermoeden was dat een vrouw in de gracht was gevallen.

De spontane vermissing werd gemeld door een vriend van de vrouw. "Toen hij heel even weg was, was de vrouw verdwenen", zei een brandweer-officier. De man vermoedde daarom dat de vrouw in de gracht was gevallen.

Na enige tijd is de zoekactie gestaakt. "We hebben een uur gezocht, maar ze is niet gevonden", liet de brandweer weten. Waar de vrouw nu is, is onbekend.