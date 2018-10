Zestien van de vierentwintig huishoudens van een appartementencomplex aan de Tutein Noltheneniusstraat in de Amsterdamse wijk Slotervaart mogen terugkeren in hun woning. Er kwam zondagochtend asbest vrij in de woningen na een brand.

Een deel van de woningen wordt in de loop van de dinsdagmiddag vrijgegeven. Deze woningen zijn asbestvrij verklaard, bevestigt een woordvoerder van Stadsdeel Nieuw-West aan NU.nl. De bewoners waren tijdelijk gehuisvest in een hotel.

Alleen de balkons van de vrijgegeven woningen zijn nog afgesloten in verband met astbestbrokken. Deze balkons worden schoongemaakt.

Een ander deel van de woningen is asbestvrij, maar hebben brand- en waterschade. In de komende dagen wordt duidelijk wat voor reperaties daarvoor nodig zijn. Daarna zal blijken wanneer en of de bewoners kunnen terugkeren.

Als de werkzaamheden lang gaan duren, wordt er voor vervangende woonruimte voor de huishoudens gezorgd.