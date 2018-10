Een 65-jarige vrouw is zondagavond beroofd van haar horloge in een garagebox aan de Soetendaal in Buitenveldert. Het slachtoffer raakte hierbij lichtgewond.

De vrouw stond voor de garagebox toen een onbekende man haar aansprak. Hij vroeg of ze haar portier open wilde maken. Vervolgens greep de man direct naar haar pols, om haar horloge af te pakken, meldt de politie.



Bij de worsteling die ontstond raakte de vrouw lichtgewond. De man vluchtte vervolgens met het horloge in de richting van de Goudestein. Op de kruising sprong hij bij iemand achterop een zwarte scooter.



De politie is nog op zoek naar de dader en vraagt getuigen daarom om zich te melden. Het zou gaan om een man van tussen de 20 en 25 jaar, met kort zwart haar en een licht getint uiterlijk.