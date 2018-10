Het pand aan de Jan Evertsenstraat in West, waar twee maanden geleden een handgranaat werd aangetroffen, is terecht voor onbepaalde tijd gesloten door burgemeester Femke Halsema. De eigenaren zouden namelijk relaties hebben met mensen uit de zware criminaliteit.

De op scherp staande handgranaat werd op 14 augustus aan de deur van het pand achtergelaten. Er waren op dat moment verbouwingswerkzaamheden gaande: de eigenaren wilden er een lunchroom gaan openen.

Het pand was nog gesloten voor publiek en nog niet in bedrijf als lunchroom op de dag van het incident. De rechter is het echter eens met de burgemeester dat er sprake is van ernstige schending van de openbare orde. Hierdoor is de sluiting voor onbepaalde tijd gerechtvaardigd, aldus de rechter.

Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de eigenaren van de lunchroom relaties hebben met personen en locaties die eerder voorkwamen in de zware criminaliteit. Voor de burgemeester was dit een extra aanwijzing om het pand te sluiten. Volgens de voorzieningenrechter kan het sluitingsbevel van de burgemeester in bezwaar stand houden.