Bij een café aan de Th.J. Lammerslaan in Nieuw-West is vrijdagavond rond 23.15 uur een projectiel naar binnen gegooid. Volgens de horecagelegenheid zelf gaat het om een brandbom.

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat er een projectiel naar binnen is gegooid dat binnen tot ontploffing kwam. Het café-restaurant was nog open toen dit gebeurde. Meerdere mensen zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

Op de deur van Hotel Buiten, zoals het café heet, zit een briefje geplakt: "Vrijdagavond 12 oktober om 23.15 uur is hier een brandbom naar binnen gegooid en vervolgens ontploft", staat er op het briefje.

"Gelukkig geen blijvende schade bij personeel of gasten, wel zijn we uiteraard enorm geschrokken en hebben geen idee wie hiervoor verantwoordelijk is."

Een verdachte voor het voorval is nog niet gepakt. De politie zoekt dan ook naar getuigen of naar mensen die voor het incident iets opvallends of raars hebben gezien.