De nieuwe leeuw van Artis, de opvolger van de in augustus overleden leeuw Caesar, heeft vrijdag voor het eerst zijn buitenverblijf verkend.

In de video die de dierentuin vrijdag op Facebook plaatste, is te zien hoe de nog naamloze leeuw het zogeheten Kerbertterras verkent en in een met touw omwikkelde boom klimt. Eind september werd bekend dat er een nieuwe leeuw in Artis was gearriveerd.

Het is de eerste keer dat de leeuw op bewegend beeld verschijnt. De afgelopen weken bleef Caesars opvolger nog achter de schermen om te wennen aan zijn nieuwe verblijf.

De leeuw zal vanaf nu steeds vaker buiten te zien zijn. Op termijn zal hij ook kennismaken met de twee leeuwinnen van de dierentuin.

Caesar was een grote bekende bij de bezoekers van Artis. Hij stierf op twintigjarige leeftijd, wat hoogbejaard is voor een leeuw. Het dier leefde negentien jaar in de dierentuin.