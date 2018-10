Amsterdam

Gemeente gaat brandveiligheid Michiel de Ruijtertunnel verbeteren

De gemeente gaat de brandveiligheid van de Michiel de Ruijtertunnel flink verbeteren. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat deze niet in orde is. De tunnel is onvoldoende brandwerend en dus moet er een extra laag hittewerende bekleding in de tunnel komen.