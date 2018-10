Een 33-jarige man uit Moskou is in de nacht van donderdag op vrijdag rond 00.30 uur beroofd op zijn hotelkamer in het Double Tree by Hilton hotel aan de Oosterdoksstraat. Bij de beroving werd hij vastgebonden door de daders.

Het slachtoffer kreeg het voor elkaar om de hotelbeveiling te alarmen, waarna hij kon worden bevrijd. De man hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De man had een zakelijke ontmoeting in het hotel. Dat blijkt volgens de politie uit zijn aangifte.

"Eenmaal in de kamer bleken dat drie mannen te zijn", aldus politiewoordvoerder. "Hij werd vastgepakt, vastgebonden en ze namen al zijn persoonlijke bezittingen mee. Vervolgens zijn ze het hotel uitgegaan."

Hoe de daders precies binnen zijn gekomen, wordt nog door de politie onderzocht. De recherche heeft een onderzoek ingesteld en roept getuigen op zich te melden.

De politie zoekt drie mannen van rond de dertig jaar oud. Alledrie waren in het zwart gekleed. Twee hebben een smal postuur, de derde is wat meer gezet. Ze vluchtten het hotel uit in onbekende richting.