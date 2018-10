Het percentage zoekopdrachten voor woningen in Amsterdam op huizenzoeksite Funda is gedaald. Dat blijkt uit een eigen onderzoek van Funda, waaruit bleek dat Amsterdam nog altijd de populairste stad is op de site maar ook de stad waar de interesse het hardst daalt.

Uit het totaal van zoekopdrachten op Funda blijkt dat in het derde kwartaal van 2018 3,79 procent van de opdrachten over Amsterdam ging, waar het in het eerste kwartaal van 2017 nog 4,11 procent was.

De interesse die huizenzoekers buiten Amsterdam hebben in woningen in de hoofdstad, is gedaald van 2,34% in het eerste kwartaal van 2017 naar 1,99% in het derde kwartaal van 2018.

Het absolute aantal Amsterdammers dat zoekt naar een woning binnen de eigen gemeente, is volgens Funda stabiel gebleven. Echter is het relatief toch gedaald, doordat de Amsterdammers ook steeds meer zoeken naar woningen buiten de gemeente.

Amsterdammers zochten veel naar woningen in Utrecht, Rotterdam, Den Bosch, Amersfoort, Maastricht, Dordrecht, Súdwest-fryslân, Eindhoven, Den Haag en Schiedam. Vooral gemeenten buiten de eigen provincie dus.

Gemiddelde verhuisafstand van Amsterdammers toegenomen

Uit onderzoek van de NVM blijkt dat de Amsterdammers ook steeds verder weg verhuizen. In heel Nederland was de gemiddelde verhuisafstand in 2013 nog 11 kilometer was en in 2018 was gestegen naar 14 kilometer.

Voor Amsterdamse huishoudens steeg de afstand van 14 kilometer in 2013 naar 22 kilometer in 2018.