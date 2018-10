De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) onderzoekt samen met de politie, het Openbaar Ministerie (OM) en de Belastingdienst ongeveer twintig Amsterdamse taxibedrijven die zich mogelijk schuldig maken aan belastingfraude. Al tientallen taxi's zijn in beslag genomen.

Dat bevestigt een woordvoerder van de ILT naar aanleiding van berichtgeving door het Algemeen Dagblad en de NOS. De twintig bedrijven zouden elk veertig tot zeventig taxi's in de hoofdstad hebben.

De Inspectie startte het onderzoek nadat er meerdere signalen binnenkwamen vanuit de taxibranche over wanpraktijken door een aantal bedrijven.

De betreffende bedrijven zouden aan de eisen voldoen voor een vergunning, maar zich achter de schermen schuldig maken aan bijvoorbeeld belastingfraude of slecht onderhoud.

Boordcomputer in taxi's onbruikbaar gemaakt

De woordvoerder geeft als voorbeeld het onbruikbaar maken van de boordcomputer die de gereden ritten registreert. De kabels van deze computers zouden worden doorgeknipt.

Ook houden de verdachte bedrijven gegevens over lonen niet bij, waardoor deze niet kunnen worden gecontroleerd. Daar komt bij dat chauffeurs hun contracten in restaurants zouden ondertekenen, terwijl ondertekenen in kantoren gebruikelijker is.

Klanten niet direct de dupe

Klanten zijn over het algemeen niet direct de dupe. ''Als passagier heb je het niet in de gaten. Maar je kunt je voorstellen dat als een chauffeur zich niet aan rij- en rusttijden houdt, of de auto niet goed wordt onderhouden, dat gevolgen kan hebben voor de veiligheid.''

De ILT sluit niet uit dat dergelijke acties ook buiten Amsterdam kunnen gaan plaatsvinden. Deze bewuste actie focust zich echter op Amsterdam, omdat daar de meeste signalen vandaan komen.