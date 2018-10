Amsterdam

Alcoholverbod moet overlastgevers op Elandsgracht verjagen

Op de Elandsgracht in het centrum van Amsterdam is per direct een alcoholverbod van kracht. Aanleiding zijn de vele klachten van omwonenden over alcoholisten en daklozen die zich ophouden in en rond de speeltuin op de gedempte gracht en daar overlast veroorzaken. Ook ondernemers hebben er last van.