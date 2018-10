Op de Elandsgracht in het centrum van Amsterdam is per direct een alcoholverbod van kracht. Aanleiding zijn de vele klachten van omwonenden over alcoholisten en daklozen die zich ophouden in en rond de speeltuin op de gedempte gracht en daar overlast veroorzaken. Ook ondernemers hebben er last van.

Bij AT5 klaagden buurtbewoners kortgeleden dat de overlastgevers in het speeltuintje 'zuippartijen' aanrichten, er blijven slapen en er ook plassen en poepen. De Elandsgracht heeft onlangs een ingrijpende opknapbeurt ondergaan.

Volgens een woordvoerster van burgemeester Femke Halsema wordt op naleving van het alcoholverbod toegezien door de wijkhandhavers. Ook worden de overlastgevers begeleid naar zorg en dagbesteding.