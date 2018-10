De Tweede Coentunnel is pas vijf jaar open, maar moet alweer dicht voor onderhoud. Aanleiding is de 'verminderde brandwerendheid' van het beton dat gebruikt is in de tunnel.

Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer.

Ook de Gaasperdammertunnel wordt onder handen genomen, terwijl de tunnel in Zuidoost nog in aanbouw is. Hetzelfde geldt voor drie andere tunnels in de rest van Nederland.

Bij de nieuwe tunnels is beton gebruikt dat minder brandwerend is dan gedacht. Dat levert volgens experts waarschijnlijk geen onveilige situaties op in geval van brand. Maar op het moment dat er ooit een grote brand plaatsvindt, zou het wel te lang duren voordat de economisch belangrijke verbindingen weer beschikbaar zijn.

De minister trekt 200 miljoen euro uit om de tunnels brandbestendiger te maken. De Tweede Coentunnel gaat op zijn vroegst in 2020 dicht voor het onderhoud.