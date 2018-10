Een auto is woensdagochtend rond 5.00 uur door de etalage gereden van kledingwinkel Four aan de Van Baerlestraat in Oud-Zuid tijdens een ramkraak.

De ruit van de concept store is kapot en de auto is in de zaak achtergelaten. Verdachten namen luxe kleding mee.

Volgens getuigen is er eerst geprobeerd de rechter etalage te rammen. Toen dit niet lukte is er aan de linkerkant op de zaak ingereden.

De bewuste auto werd vannacht gestolen in Diemen. De politie doet nog onderzoek in de winkel. De eigenaar van de gestolen auto is ook aanwezig op het plaats delict.