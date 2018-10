In de nacht van zaterdag op zondag is een auto volledig uitgebrand aan de Rosendaalstraat in de Watergraafsmeer.

De melding van een autobrand kwam rond 4.30 uur in de Rosendaalstraat in Amsteldorp. Op beelden is te zien hoe metershoge vlammen uit de geparkeerde auto sloegen.

De brandweer heeft het vuur direct geblust. Of er sprake is van opzet, is nog niet bekend.