Google Maps biedt nieuwe functie waarmee reizigers bus kunnen volgen

Leiden Arriva blijft tot 2022 openbaar vervoer in Zuid-Holland Noord verschaffen Streekvervoerder Arriva blijft in ieder geval ook de komende jaren het openbaar vervoer in Zuid-Holland Noord verzorgen. Dat is het gevolg van het besluit van het provinciebestuur om de huidige concessie van het openbaar vervoer in de regio met twee jaar te verlengen.