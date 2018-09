NS teleurgesteld in afwijzing voorgestelde verbeteringen hogesnelheidslijn

Politiek Staatssecretaris Van Veldhoven ziet geen reden voor forse investering HSL Staatssecretaris Stientje Van Veldhoven (Infrastructuur) ziet voorlopig geen reden om fors te gaan investeren in de hogesnelheidslijn (HSL). Volgens een extern onderzoek in opdracht van NS en ProRail is veel geld nodig om in de toekomst goede prestaties te kunnen leveren op deze spoorlijn.