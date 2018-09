GVB zet langere bussen in tegen drukte nieuwe dienstregeling in Noord

Sinds de nieuwe dienstregeling klagen reizigers over drukke toestanden in de bussen die door stadsdeel Noord rijden. Met name lijnen 34 en 35 zijn overvol in de ochtendspits.

Het GVB gaat daarom met langere bussen rijden in stadsdeel Noord, die het vervoersbedrijf van andere lijnen afhaalt.

"De oplossing zit 'm in de richting van de spits. Het is altijd maar in één richting druk in de ochtend. Dus dezelfde lijn de andere kant op kan eigenlijk prima met een bus met standaard lengte", legt het GVB uit.

De langere bussen worden vanaf 1 oktober ingezet.