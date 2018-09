Halsema laat onderzoek uitvoeren naar toekomst My Red Light

Deze zomer ontstond commotie rond het project nadat duidelijk werd dat er sprake was geweest van gedwongen prostitutie. My Red Light verweet de politie de meldingen niet serieus te nemen. Halsema zei donderdag te hopen dat My Red Light alsnog de weg naar boven vindt.

Halsema: "Ik zou het echt zonde vinden als het project het niet redt. Maar we kunnen allemaal vaststellen dat het in zwaar weer verkeert. Als dit project niet lukt, dan vallen wij als gemeente weer terug op voorlichting en opvang."

De burgemeester heeft voormalig nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen Corinne Dettmeijer gevraagd om de problemen bij het project My Red Light te onderzoeken. Zij moet kijken hoe het verder moet met wat in de volksmond ook wel "het gemeentebordeel" genoemd wordt.

Halsema wil dat Dettmeijer onderzoekt of en onder welke condities My Red Light door kan.

Politieke partijen vragen om opheldering

Eerder al vroegen het CDA en de ChristenUnie het stadsbestuur om opheldering over de situatie bij My Red Light toen aan het licht kwam dat er sprake was geweest van gedwongen prostitutie.

Volgens het bestuur van My Red Light voeren zij al langer gesprekken met gemeente en politie over misstanden op de Wallen, maar worden ze niet gehoord. Het afgelopen jaar zou het bestuur vier meldingen van mensenhandel hebben gedaan. Slechts in twee van de gevallen zou de politie hebben ingegrepen.