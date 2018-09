Wethouder Moorman in gesprek met Artis over blowende bezoekers

In de commissie Zorg, Jeugdzorg en Sport werd het aangekaart door raadslid Alexander Hammelburg (D66). Ook hij ziet steeds vaker blowende toeristen in de dierentuin. Afgelopen weekend bleek dat Artis dit gedoogt. Hammelburg vindt een "jointje opsteken in de stad op zich prima, maar niet in dierentuin met al die kinderen in de buurt".

Moorman gaf aan het daar volstrekt mee eens te zijn. "Een dierentuin als Artis, dat is natuurlijk een plek waar heel veel kinderen komen. Maar ook gewoon heel veel mensen die graag in de schone lucht willen zijn en zich daar willen ontspannen", zei ze. De wethouder wil niet alleen het blowen aanpakken, maar ook roken in het algemeen.

Om de dierentuin rookvrij te krijgen wil Moorman de subsidievoorwaarden van de gemeente aanpassen. Artis krijgt een heleboel geld van de stad. Moorman wil dat deze subsidie alleen nog maar verstrekt kan worden als de dierentuin een rookvrije omgeving biedt.

"Het staat nu ook in onze subsidievoorwaarden, maar het is niet bindend. Dus we zijn nu wel aan het zoeken hoe we dat ook bindend kunnen maken."

Wethouder stuurt brief naar sportparken, speeltuinen en attracties

Ook stuurt Moorman binnenkort een brief naar alle sportparken, speeltuinen en attracties. "Om ook hen te vragen zo veel mogelijk mee te werken om die omgeving echt rookvrij te maken. Zodat iedereen en specifiek kinderen zich zo prettig mogelijk kunnen ontspannen."

Artis liet afgelopen maandag aan AT5 weten de ambitie te hebben om in de toekomst rookvrij te worden. "Ik verwacht dat het voor 2020 gaat gebeuren", zei directeur Rembrandt Sutorius toen. Hij wil dat alleen niet van de ene op de andere dag doen.