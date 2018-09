Weekendtips Amsterdam: Wijn proeven en dansen op soulmuziek

Uit Overzicht Het Nederlands Film Festival is van start: dit is er allemaal te doen Donderdag barst het Nederlands Film Festival (NFF) weer los in Utrecht. Tot en met vrijdag 5 oktober staat de stad in het teken van speelfilms, documentaires, animaties en televisiedrama's. Daarnaast vermaken bezoekers zich ook tijdens diverse gratis activiteiten, concerten en expo's. None None