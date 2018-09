Bij de steekpartij raakte zeker één persoon gewond. Volgens getuigen zou een ruzie met een medewerker aan de steekpartij vooraf zijn gegaan.

In eerste instantie had de politie geen zicht op een verdachte. Binnen een uur na het incident heeft iemand zich op het politiebureau gemeld, maar het is onbekend of hij verdachte is in de zaak. Hij wordt momenteel verhoord.

Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer of de slachtoffers gaat.