Chauffeur krijgt 240 uur taakstraf voor dodelijk ongeval Oosterparkbuurt

Naast de taakstraf, wordt het rijbewijs van de vrachtwagenchauffeur ook voor een jaar ingetrokken. De rechtbank oordeelt dat het beschermen van de verkeersveiligheid belangrijker is dan het voorkomen dat de man zijn baan verliest.

De straf komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie.

De chauffeur sloeg in oktober 2016 bij het stoplicht op de Beukenweg af richting het Oosterpark toen hij het veertienjarige meisje over het hoofd zag. Zij stak op dat moment rechtdoor de kruising over. Ze overleed ter plaatse.

Volgens de rechtbank heeft de man "aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend" gereden. Hij had haar op meerdere momenten moeten zien fietsen. De rechtbank weegt mee dat de man vrachtwagenchauffeur van beroep is. Hij had daarom extra oplettend moeten zijn, ook omdat hij in een verhoogde, zware vrachtwagen reed.