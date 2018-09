Verdachte schietpartij woonwijk Zuidoost aangehouden

De verdachte is woensdag aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag. De man is voor 14 dagen in bewaring gesteld en wordt verdacht van een poging tot moord of doodslag. Hij is afkomstig uit Zwanenburg.

Het incident gebeurde op 18 januari aan de Maarsenhof in Zuidoost. Het slachtoffer, een 42-jarige man, is met een automatisch vuurwapen beschoten. Hij werd geraakt in zijn buik, arm en been.

De verdachte is een bekende van de politie. Hij zat een paar maanden in voorlopige hechtenis na aanleiding van een schietincident op het Maarsenhof op 9 februari. In augustus werd deze hechtenis geschorst.

De verdachte zit in volledige beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.