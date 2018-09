Pont IJ weggesleept na probleem met besturing

Volgens een woordvoerder van het GVB was de pont niet stuurloos, maar merkte de schipper wel dat hij "last had met de besturing". De schipper heeft toen om hulp gevraagd.

"We zijn blij dat de schipper heel snel en adequaat heeft gereageerd", zegt een woordvoerder van het GVB. "Er was geen paniek op de pont en het is volgens de procedure opgelost."

Naast de boot van de havendienst werd er ook een andere pont ingezet, die de pont heeft geduwd. Bij het Centraal Station konden de reizigers de pont weer af.

Technische dienst doet onderzoek

Het is niet de eerste keer dat er problemen met een pont van het GVB zijn. Afgelopen dinsdag botste een pont nog hard tegen de kade van de Buiksloterweg en in mei botsten binnen anderhalve week tijd diverse ponten de kade, daarbij raakten meerdere mensen gewond.

De technische dienst onderzoekt nu wat het probleem met de pont maandagochtend heeft veroorzaakt.