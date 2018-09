Hosts op Leidseplein niet ingezet als politieacties doorgaan

Dat zegt de voorzitter van de Belangenvereniging Horeca Leidsepleinbuurt, Robert Domhof. "Om die veiligheid te kunnen garanderen, is er een backup van de politie nodig", zegt hij tegen AT5. Als de politie actie mag voeren van de rechter, zullen agenten vanaf vrijdag- tot zondagavond alleen maar uitrukken bij echt grote nood en het andere werk laten liggen.

"We hebben begrip voor bepaalde acties van de politie, maar we zitten hier echt mee in onze maag. Dit weekend is er, naast de reguliere uitgaansavonden, ook nog de IBC in de RAI en Ajax-Groningen. Ze hadden geen slechter weekend uit kunnen kiezen", zegt Domhof.

Gunstig effect

De hosts, die sinds een aantal jaar worden ingezet op de uitgaanspleinen en De Wallen, hebben volgens Domhof een gunstig effect op het aantal incidenten. "Dat aantal is drastisch afgenomen. De hosts houden continu toezicht op de pleinen en kunnen ingrijpen zodra er iets begint te broeien, of er een vervelende situatie dreígt te ontstaan."

De gemeente laat weten dat burgemeester Femke Halsema deze week nauw overlegd met de politie en het Openbaar Ministerie over de gevolgen van de acties. "De driehoek houdt de ontwikkelingen in de gaten en bereidt verschillende scenario's voor", laat een woordvoerder weten. "Vooralsnog kan de wedstrijd Ajax-Groningen gespeeld worden. Na de uitspraak van het kort geding zal de driehoek de ontstane situatie voor voor de hele stad nogmaals beoordelen."

Vrijdag om 11.00 uur dient er in Den Haag een kort geding tussen minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en de politievakbonden. Volgens Grapperhaus is de veiligheid in het geding als de acties doorgaan.