Oude Kerk begint omstreden plaatsing rood raam

De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) is tegen de komst van dit rode raam en begon een bezwaarprocedure.

Vorige maand oordeelde de voorzieningenrechter dat de Oude Kerk ondanks de nog lopende procedure gewoon mocht doorgaan met de werkzaamheden.

Daarop besloot de Oude Kerk zelf de plaatsing uit te stellen, om eerst nog een keer in gesprek te gaan met de critici. Een uitnodiging voor dat gesprek is echter afgeslagen door de erfgoedverenigingen, omdat zij naar eigen zeggen niet geïnteresseerd waren in een gesprek over een voldongen feit.

Raam verwijderd na herevaluatie van raam

Afgelopen vrijdag heeft de Oude Kerk nog eens 'zorvuldig' gekeken naar het venster in kwestie, samen met Bureau Monumenten Amsterdam en Bouw- en Woningtoezicht. Deze week is vervolgens het oude raam verwijderd. Nu zal het rode glas geplaatst worden, waarvan de directie hoopt het op 23 september te kunnen presenteren.

"Het voornemen is om de Oude Kerk die dag vrij toegankelijk te maken voor ieder die het rode venster wil komen bekijken en bespreken", laat de kerk weten.

De Oude Kerk benadrukt dat het verwijderde, witte glas "niet-historisch" is. Het gaat om een replica uit de jaren vijftig. Critici zijn het daar niet mee eens, omdat de replica geplaatst is tijdens een restauratie in historische stijl is uitgevoerd. Het witte glas wordt opgeslagen in het depot van de Oude Kerk en kan altijd weer teruggeplaatst worden.

Bezwaarprocedure loopt nog

Het rode glas is straks te zien in een glas-in-loodvenster van 1,62 bij 4,18 meter in de Heilige Grafkapel. Het is bedoeld als aandenken aan de huidige tentoonstelling van kunstenaar Giorgio Andreotta Calò. Daarbij kregen alle vensters van de kerk een rode gloed.

De bezwaarprocedure loopt nog. Mogelijk bepaalt een rechter uiteindelijk toch nog dat de erfgoedverenigingen gelijk hebben en de wijziging teruggedraaid moet worden.