Tientallen activisten verstoren talkshow met Shell-directeur op UvA

Het discussieprogramma van de UvA begon rustig, maar niet lang na de start ging het alarm af op de universiteit. Vervolgens probeerde een groep studenten via de ingang een opblaasbare pijpleiding de zaal in te krijgen, maar de beveiliging hield dat tegen. Niet lang daarna lukte het alsnog om de pijpleiding in de zaal te krijgen. Tegen het eind van het programma werd ook een doodskist de zaal in getild.

Alba van Vliet van de Algemene Studenten Vereniging Amsterdam (ASVA) legt uit dat de studenten met deze actie willen dat mensen stilstaan bij de gevolgen van het werk van Shell. "Wij willen op deze manier aandacht vragen omdat Shell op verschillende manieren levens verwoest. Met de doodskist wilden wij laten zien dat Shell een dode industrie zou moeten zijn."

Volgens de ASVA-studenten is duurzame energie tegenwoordig erg belangrijk. "Dat geluid zou ook uitgedragen moeten worden op de universiteit." De activisten eindigden met de kreet: "Marjan schande, bloed aan je handen".

Van Loon is kritisch op activistische studenten

Van Loon zelf blijft er rustig onder. "Het was wel te verwachten natuurlijk, want we zitten in Amsterdam, dus dan hoort dat er ook wel een beetje bij", zei Van Loon. Wel is ze kritisch op de activistische studenten. "Ik vind wel dat de studenten die een opinie hebben de verantwoordelijkheid nemen om het achtergrondmateriaal te lezen en eens goed te kijken wat er aan de hand is."

Volgens Van Loon is op internet veel te vinden over Shell en de problematiek rondom energietransitie. "Als je echt geïnteresserd bent, verdiep je dan ook in de details en dan ga ik graag de discussie met je aan."