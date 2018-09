Amsterdam

Celinde Schoenmaker speelt de hoofdrol in de musical The Christmas Show - Assepoester en het Kerstbal, die op 22 december te zien is in Amsterdam. Fred van Leer speelt haar boze stiefmoeder, maakte bedenker Carlo Boszhard woensdag bekend in Kasteel de Haar.