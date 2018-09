Nieuwe beelden van man die granaat gooide bij Johan Huizingalaan

Het explosief werd in de nacht van 13 op 14 augustus achter het pand van een schoonmaakbedrijf gevonden. Even daarvoor is de ingang van het bedrijf enkele keren met een vuurwapen beschoten. Het schoonmaakbedrijf zit in de buurt van een interieurwinkel die enkele dagen eerder werd beschoten.

Op de beelden van Opsporing Verzocht is te zien dat een man met een handlanger op een scooter aan komt rijden en de granaat op straat neergooit. Het explosief rolt via de stoep een parkeerplaats op, maar gaat niet af.

In totaal zijn er de afgelopen weken vier ernstige incidenten geweest in de Johan Huizingalaan. "Uiteraard kijken we naar een verband tussen alle incidenten, maar totdat duidelijk is wie er verantwoordelijk voor is, onderzoeken we de incidenten los van elkaar", aldus de politie.