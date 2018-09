OM eist 240 uur werkstraf voor dodelijke aanrijding Oosterparkbuurt

De toen 55-jarige man sloeg bij het stoplicht op de Beukenweg af richting het Oosterpark toen het veertienjarige meisje onder zijn vrachtwagen terechtkwam.

"Het is zonneklaar dat zij op drie momenten zichtbaar is geweest voor de vrachtwagenchauffeur en hij heeft haar niet gezien. Ook heeft hij geen vaart geminderd bij het nemen van de bocht", aldus het OM. "Hij keek niet in de spiegel van het stoplicht en gebruikte niet de camera van de vrachtwagen. Hij heeft schuld, het had voorkomen kunnen worden."

Op het moment van het ongeluk wilde de scholiere rechtdoor fietsen. "Op haar fietsgedrag is niets aan te merken", zegt het OM. "Zij deed alles goed."

De vrachtwagenchauffeur zegt zelf zorgvuldig gehandeld te hebben. Zijn advocaat pleit voor vrijspraak en het ontslaan van rechtsvervolging. Hij bestrijdt de lezing dat de chauffeur niet zou hebben afgeremd voor de kruising. "Er is een menselijke fout gemaakt."

Tijdens een eerdere zitting claimde het OM dat de spiegels van de vrachtwagen niet goed zouden zijn afgesteld, uit onderzoek is gebleken dat dit niet klopt. De uitspraak is over twee weken op 25 september.