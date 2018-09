Meerderheid gemeenteraad Amsterdam doet oproep voor kinderpardon

Dat blijkt uit een aangekondigde motie op initiatief van ChristenUnie-raadslid Don Ceder. Het verzoek is dat de stad zich aansluit bij de andere 49 'kinderpardongemeenten'.

De motie wordt ondersteund en mede-ingediend door GroenLinks, D66, PvdA, SP, Partij voor de Dieren, DENK, Partij van de Ouderen en Bij1. Er kan dus worden gerekend op een ruime meerderheid in de raad.

De partijen vinden dat kinderen die langer van vijf jaar in Nederland wonen hier thuis zijn en moeten blijven. "In het afgelopen weekend hebben we gezien hoe urgent het is dat we snel met een goede oplossing komen voor deze kinderen", aldus Ceder.