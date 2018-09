Metroreizigers moeten voorlopig rekening houden met rituitval

"Het klopt dat er de laatste tijd ritten uitvallen op de metrolijnen", zegt woordvoerder Rob Hageman."We zitten krap in ons jasje wat betreft het materieel op de metrolijnen."

De vervoerder is druk bezig om het oude materieel, dat veelal lang zonder groot onderhoud rijdt, te renoveren. "Het is telkens een keuze tussen beschikbaarheid en betrouwbaarheid. Aan het einde van dit jaar zullen 33 metrostellen zijn gerenoveerd. Dat moet iets meer lucht geven."

De hoop is gevestigd op de komst van nieuwe M7-metrostellen in 2020. "Tot die tijd moeten we het doen met het materieel dat we nu hebben. De metro's die op de Noord/Zuidlijn rijden kunnen door een ander beveiligingssysteem niet op de andere lijnen rijden."

Lijn 51 is al veel langer een zorgenkindje van de vervoerder. De verouderde lijn is hoog nodig aan vervanging toe en wordt de komende jaren voor zo'n 136 miljoen euro verbouwd. Begin 2021 moet het project helemaal klaar zijn. "Tot die tijd hebben we extra storingsploegen paraat staan om problemen op die lijn op te lossen."