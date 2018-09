Muziek Dries Roelvink heeft zich 'twee dagen opgesloten' voor concert in Paradiso Een half jaar geleden werd aangekondigd dat Dries Roelvink een optreden geeft in de Amsterdamse concertzaal Paradiso. Maandag is het dan eindelijk zover voor de zanger, die al tijden volop met de voorbereidingen voor de inmiddels volledig uitverkochte show bezig is.