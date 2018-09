Deze plekken zijn gratis te bezoeken tijdens Open Monumentendag

Scheepvaarthuis

Het 'machtige' scheepvaarthuis, helemaal in de Amsterdamse Schoolstijl gebouwd, springt er uit tussen de andere gebouwen op de Prins Hendrikkade. Machtig – want dat was het doel van architect J.M. van der Mey. Hij ontwierp dit kantoor waarin zes scheepvaartmaatschappijen samenwerkten.

Oude Kerk

De naam van deze kerk is terecht, want ouder kun je het niet krijgen: het gebouw is het oudste bouwwerk in heel Amsterdam en opende in 1565 haar kerkdeuren. In de Middeleeuwen was deze kerk de centrale ontmoetingsplek van de stad. De kerk is gebouwd op heipaaltjes in de Hollandse Gotische stijl.

Crane apartment

Je zult er waarschijnlijk niet zo snel gaan slapen (een nachtje kost 371 euro), maar dit weekend kun je wel een kijkje nemen in het luxe appartement dat gebouwd is in een havenkraan op het KNSM-eiland. Deze kraan is als enige overgebleven nadat de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog korte metten maakten met havenkranen door ze op te blazen. Naast een mooie staaltje architectuur kun je genieten van uitzicht over het IJ.

Ambtswoning burgemeester

Het huis met de Kolommen, het Deutzhuis en de ambtswoningwoning van de burgemeester – samen zijn ze één en hetzelfde gebouw. Het huis is grondig gerestaureerd en gemoderniseerd nadat het in 1672 gebouwd werd, waarschijnlijk naar ontwerp door Adriaen Dortsman. Je kunt kijken in de oude burgemeesterskamer, de eetzaal met tapijten uit Parijs en een negentiende-eeuwse balzaal.

Van Gendthallen

Werktuigen, spoorwegmaterieel, veertig locomotieven en vierhonderd goederenwagons: het moest allemaal passen in de Van Gendthallen. Er werden al in de zeventiende eeuw schepen gebouwd, maar het huidige gebouw werd in 1897 gebouwd na een grote order uit Zuid-Afrika. In de twintigste eeuw kwamen er nog meer hallen bij. Door een rondleiding kom je meer te weten over deze bedrijvige plek.

Bovenstaande tips zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Op de website van de Open Monumentendag staan alle geopende monumenten. Ontbreekt jouw favoriet? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het artikel.