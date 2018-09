Flinke overstroming in Noord door gesprongen waterleiding

Personeel van Waternet was in de straat aanwezig. "Het ging om een lek in de zogenoemde drinkwaterhoofdleiding", zegt een woordvoerder. "We hebben de hele leiding afgesloten met een van de afsluiters die op verschillende plekken in de leidingen zitten."

Eerst hadden alle huishoudens geen water, maar dat werd na een paar uur verholpen door middel van een tijdelijke oplossing. De hoofdwaterleiding moest daarna nog gerepareerd worden.

Waternet heeft het water in de straat weggepompt.