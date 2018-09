Kunstwerk Van der Laan komt op Mercatorplein

Dat laat het stadsdeel weten aan AT5. Amsterdammers mochten stemmen op de locatie waar het kunstwerk moet komen te staan, het Mercatorplein kreeg de meeste stemmen.

Op het kunstwerk moet in ieder geval de tekst 'Zorg goed voor onze stad en voor elkaar' komen te staan, maar verder is er nog niks over de vorm bekend. "Je kunt overal aan denken, we hopen dat er veel creatievelingen zich melden want we gaan ook een wedstrijd voor het ontwerp uitschrijven", aldus een woordvoerder van het stadsdeel.

Het stadsdeel gaat daarnaast onderzoeken op welk deel van het plein het eerbetoon aan Van der Laan moet komen. "We hebben ook te maken met eigenaren van panden natuurlijk."