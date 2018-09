We Are Here kraakt pand aan Leidsegracht

Het pand stond al langere tijd leeg, meldt We are Here. "We betrekken het uit pure noodzaak om te kunnen overleven in de Amsterdamse samenleving", schrijft de groep op Facebook.

De politie is zondagmiddag langsgeweest bij het pand. Zij kunnen pas iets doen zodra de eigenaar aangifte heeft gedaan.

We Are Here is een groep asielzoekers die sinds enkele jaren panden kraakt in Amsterdam en de omgeving van Amsterdam. Het nieuwe stadsbestuur van Amsterdam wil op korte termijn een 24 uursopvang openen voor uitgeprocedeerde asielzoekers, maar die laat nog even op zich wachten.

Amtswoning

De woning is in de buurt van de ambtswoning van de burgemeester, die Femke Halsema binnenkort gaat betrekken. "We nodigen haar dan ook graag uit om op korte termijn op de koffie te komen, voor een verdere kennismaking en een gesprek over de positie van gedocumenteerde én ongedocumenteerde vrouwen in de stad."

We Are Here heeft in de buurt ook een brief verspreid en zegt te wachten op de invulling van de 24-uursopvang in de stad. Een plan waar verantwoordelijk wethouder Rutger Groot Wassink momenteel aan werkt. 'We zijn hierover verheugd, maar weten nog niet wanneer het gaat gebeuren', schrijft de groep.

Kort geding

De rechter besloot in juni in een kort geding dat het door de actiegroep We Are Here gekraakte pand in Amstelveen ontruimd mag worden. Met het kort geding probeerde de actiegroep te voorkomen dat de ongedocumenteerde vluchtelingen werden uitgezet. De zaak volgde op de beslissing van burgemeester Bas Eenhoorn, de politie en het Openbaar Ministerie (OM) dat de vluchtelingen weg moesten.

Bij de ontruiming van het kantoorpand waren drie agenten, beveiliging en een groepje omstanders aanwezig. De rechter stelde een alternatieve locatie voor bij de voormalige gevangenis aan de Havenstraat. De groep mocht daar eigenlijk tot 1 september blijven, maar de gemeente verlengde dit vrijdag tot 1 november.