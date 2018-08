Voormalig leider Catalonië Puigdemont komt naar De Balie

Puigdemont treedt op 2 oktober op in 'Sign of the Times', een debatreeks die maatschappelijke thema's behandelt.

Puigdemont gaat in gesprek met politiek journalist Olivier Mouton. In eerdere edities waren huidig burgemeester Femke Halsema en politicus Thierry Baudet te gast.

Volgens De Balie is de voormalig leider "iemand die in het verharde Europese politieke debat veel tegenstand opwekt, maar ook als geen ander volkswoede weet te bespelen in zijn strijd voor een onafhankelijk Catalonië".

Puigdemont, die na een referendum de Catalaanse onafhankelijkheid uitriep, leeft sinds eind 2017 in ballingschap in België. Hij werd dit jaar in Duitsland opgepakt, maar in juli trok Spanje het uitleveringsverzoek in, waardoor hij weer vrij kan reizen, behalve naar Spanje. Als Puigdemont voet op Spaanse bodem zet, zal hij worden gearresteerd en vervolgd voor rebellie.