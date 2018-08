Tijdelijk geen treinen tussen Amsterdam Sloterdijk en Haarlem

Amsterdam

Lid We Are Here (36) opgepakt op verdenking van huisvredebreuk Weesperzijde

De politie heeft dinsdagochtend in de Frans Duwaerstraat in Amsterdam een 36-jarig lid van de krakersgroep We Are Here aangehouden op verdenking van vernieling en huisvredebreuk. De man zou mogelijk begin juni hebben geprobeerd om een bedrijfspand aan de Weesperzijde te betreden.