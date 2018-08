Amsterdam Fashion Week gaat door op Museumplein en krijgt videoscherm

Dat laat het stadsdeel aan AT5 weten. In de vergunning staat dat er "op het drukste moment" 750 bezoekers tegelijkertijd mogen komen. Op de "drukste dag" zijn er maximaal 2.400 mensen toegestaan.

Een aantal buurtbewoners had kritiek op de organisatie, omdat het terrein alleen voor mensen die uitgenodigd zijn toegankelijk is. Daarom komt er een groot videoscherm. Het stadsdeel zorgt daarnaast voor een "vrij toegankelijke pop-up bioscoop", met plek voor 25 bezoekers per keer.

Bewoners hadden ook kritiek op de grootte van het door Amsterdam Fashion Week gebruikte terrein. Het stadsdeel vindt het gebied echter niet te groot. "De omvang is qua aantal personen en objecten in verhouding. Er blijft voldoende ruimte over op het plein voor alle reguliere activiteiten van bewoners en bezoekers."

In een andere klacht stond dat "commerciële oogmerken" voorop stonden, maar ook hier is het stadsdeel het niet mee eens. "De organisatie richt zich vooral op komende ontwerpers en jong talent waarbij de artistieke prestatie en de nadruk niet ligt op reclame of de commerciële prestatie. Er is geen kaartverkoop, mode is het hoofddoel."

De Amsterdam Fashion Week vindt van 6 tot en met 10 september plaats.