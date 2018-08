Ruim 1.700 stadsgidsen vragen vergunning aan na verplichte maatregel

Wanneer een gids in het centrum meer dan vijf mensen rondleidt, heeft hij of zij sinds april een vergunning nodig. Zo'n vijf maanden later hebben 1.733 gidsen de vergunning binnen, bevestigt de gemeente na berichtgeving van Het Parool.

Andere regels als geen foto's maken van prostituees, niet meer dan twintig personen in een groep, geen tours na elf uur 's avonds en niet stilstaan op drukke punten zouden ervoor moeten zorgen dat overlast voor de bewoners afneemt.

De vergunningsplicht maakt het uitdelen van straffen mogelijk wanneer de regels worden overtreden. In de afgelopen maanden zijn er slechts vijf boetes uitgedeeld van ieder 190 euro.

De woordvoerder van wethouder Udo Kock laat weten dat iedereen die een aanvraag doet voor de ontheffing, deze ook ontvangt. Maar dit zou er juist voor zorgen dat de regels beter te handhaven zijn, omdat iedere gids geregistreerd staat. Als een gids zich niet aan de regels houdt, wordt de ontheffing ingenomen.

"Uit de debriefing van de handhavers blijkt dat het merendeel van de gidsen zich aan de voorwaarden houdt die in de ontheffing worden gesteld. De gidsen bevestigen dat het aantal grote groepen is afgenomen en dat de meeste groepen zich aan de regels houden. En dat is waar de vergunning om gaat."