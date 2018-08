Jongen begraaft 750 gram hasj in Stadspark Osdorp en wordt aangehouden

De politie kreeg een tip van een omwonende van het park. Die had even eerder gezien dat een jongen een tas verstopte in een gat. Hij bedekte de tas met graspollen.

Toen agenten arriveerden was de jongen al verdwenen. In de tas vonden ze zo'n 750 gram hasj, verpakt in stukken. Opeens kwam ook de jongeman die de drugs had verstopt weer aangelopen.

"Mogelijk had hij spijt, of had iemand hem verteld dat hier geen hashboom zou gaan groeien", schrijft de politie op Facebook.

De jongen is aangehouden en de drugs zijn in belag genomen.