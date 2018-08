Muurschildering van Anne Frank in Amsterdam na twee dagen ondergeklad

Op foto's is duidelijk te zien dat er dikke graffitiletters over de beeltenis van Anne Frank zijn geplaatst. Het is nog onbekend wie verantwoordelijk is voor het vandalisme. Vermoedelijk is het in de nacht van vrijdag op zaterdag gebeurd.

Het schilderij is geschilderd door de Duitser Philipp Scharbert, in de stijl van popartschilder Roy Lichtenstein. Scharbert was al langere tijd in Amsterdam op zoek naar een plek voor zijn kunst toen hij dit gemaal op de hoek van de Wibautstraat en de Mauritskade zag.

Het was oorspronkelijk de bedoeling dat het kunstwerk tot het einde van dit jaar te zien zou zijn. Het is niet de eerste keer dat een kunstwerk rondom het beroemde Joodse meisje vernield wordt.

In 2017 werd een muurschildering in Amsterdam Noord ook ondergeklad. Over het gigantische kunstwerk werd met witte verf een tekst geschreven: "We can party. But... we have to be very quiet".