Vier verdachten aangehouden bij mogelijk cocaïnelab in Amsterdam-Noord

Dat meldt de politie vrijdag. Op 8 augustus werden verschillende blokken cocaïne gevonden in de woning. Ook werd er apparatuur gevonden om de blokken te persen, versnijdingsmiddelen en meer dan honderd liter chemicaliën.

De politie heeft in het onderzoek naar het mogelijke cocaïnelab nog drie andere woningen doorzocht. Bij deze doorzoekingen is 70.000 euro en een Audi 6 in beslag genomen.

In 2006 werd in dezelfde woning ook al een cocaïnelab aangetroffen. Destijds is het pand helemaal uitgebrand. Hierbij is ook een dode gevallen.