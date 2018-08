Een gewonde na botsing tussen auto en scooter in Amsterdam Zuidoost

Het ongeluk vond rond 17.30 uur plaats op de kruising van de Borchlandweg en de Holterbergweg. Volgens een omstander lag er een man op de grond toen de hulpdiensten aankwamen.

Achterop de scooter zat ook een passagier, die in tegenstelling tot de bestuurder niet meteen naar het ziekenhuis is gebracht. Het is niet bekend hoe die persoon er aan toe is.



Hoe de botsing is ontstaan is nog niet duidelijk. De politie doet momenteel onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.